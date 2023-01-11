為了讓家長安心育兒過好年，高雄市長陳其邁今天宣布高雄市提前發放育兒津貼和托育補助！政府針對未滿5歲幼兒每月月底前發放5000元至7000元育兒津貼，將由社會局及教育局分別提前於1月17及18日發放完畢。

另未滿2歲兒童的公共及準公共托育補助從今年1月開始不排富，取消家庭所得稅稅率20％以下才可申請的限制，並放寬原先補助就讀私立幼兒園的5歲以上至入國民小學前幼兒，每月5000元至7000元的就學補助，未就學的幼兒也可以向戶籍所在的區公所申請。

此外，托育補助也自去年10月起再加碼，準公共托育補助，設籍在高雄未滿3歲兒童送托準公共托嬰中心每月補助8500元，再加碼補助每月2000元，共補助1萬500元；送托準公共保母再加碼補助每月1200元，共補助9700元，今年起一樣不排富，實質減輕育兒家庭的負擔。

高雄市政府表示，新的一年，市府為了照顧育兒家庭，減輕負擔，2023年起育兒津貼、托育補助不排富、5歲就學補助擴及未就學幼兒申領，幼教人員薪資福利加碼，提供家長更多元平價的育兒選擇。高雄市的公共及準公共幼兒園供應量合計已達9成，幼兒就讀公共及準公共幼兒園，每月家長繳費不超過1000至3000元，其中多胎次、中低及低收入家庭子女還可以再減免費用。

高雄市社會局指出，為照顧經濟弱勢產婦，今年起高雄市低收入戶及中低收入戶的產婦，可併領生育津貼及坐月子到宅服務補助，即經濟弱勢家庭新生兒的父或母設籍並實際居住高雄市滿1年，或經生父認領登記，生父於新生兒出生當日設籍並實際居住高雄市滿1年皆符合併領生育津貼及坐月子到宅服務補助的對象

自2022年10月起孕婦產檢交通補助擴大對象，設籍高雄市孕婦，不分年齡族群身分，皆補助14次產檢28趟次計程車車資5040元，讓孕媽咪還有經濟弱勢家庭的產婦，從懷孕到坐月子都能夠受到良好的照顧。