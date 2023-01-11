國立高雄師範大學11日舉辦「迎新春創意揮毫」活動，邀請多位知名書法家揮毫著毛筆，在喜氣洋洋的春聯上寫上吉祥話；同時校方也請來去年榮獲總統教育獎的腦麻研究生林宗易「以腳」寫下吉祥春聯，讓大家感動不已。而監理事們也帶上古代的狀元帽，走遍高師大校園送上紅包袋及創意斗方，讓整個高師大充滿厚厚的新年味。

高師大偕同經學研究所所友會、文創所所友會、美術學系系友會、國文系的蘭亭書學會等單位共同舉辦「迎新春創意揮毫」活動，現場更以祥獅獻瑞揭開序幕，滿滿的過年氣味洋溢。

高雄市校友會理事長王東進指出，校友會已經連續4年舉辦新春揮毫活動，今年特別邀請吳連賞校長、唐硯漁教務長、姚村雄院長、經學所及文創所與美術系師長們開場揮毫，寫下「葵花向日茆舍光」等7個大字，一起祝福全校教職員工生及校友們新春吉祥如意。

校長吳連賞致詞表示，感謝高雄校友會王東進理事長暨所有理監事的費心安排，春節是我們最重要的傳統節慶，感謝所有與會書法家的獻藝，以精湛的書法藝術為我們迎來最璀燦的新年。吳連賞也祝福大家玉兔迎新春、好事接二連三、四季平安、五福臨門、六六大順、生活七彩繽、偶爾摸彩八點小財、九龍呈祥，迎接十全十美嶄新的一年。