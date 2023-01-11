菊川鰻三吃。（橘焱胡同餐飲集團提供）

台灣人喜愛日本料理，「鰻魚飯」更是人氣餐點，不少日本名店紛紛來台設立分店，2023年初橘焱胡同餐飲集團董事長吳念忠宣布，引進日本米其林餐盤推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，源起於昭和七年的鰻魚料理名家。

名物蒲燒一本鰻三吃。（橘焱胡同餐飲集團提供）

「うなぎ四代目菊川」擁有超過90年經驗，淬鍊出最完美鰻魚飯，嚴選新鮮日本鰻，堅持每日現殺、現串、現烤，完整呈現鰻魚的鮮美風味，並選用高品質備長炭烘烤整條鰻魚，鎖住鰻魚原有精華與香氣，讓鰻魚外層酥脆裡面柔嫩厚實，細緻的油脂在口中漫開，搭配祖傳秘製醬汁，讓醬汁甜味與鰻魚油脂交織，造就極致非凡的蒲燒鰻魚。

店面座落於台北南京東路都會商圈「第一大飯店」1樓，全店共46席座位，主打「名物一本重」、「名物一本鰻三吃」及「鰻丼」等經典鰻魚料理原味呈現，售價從600元到980元，另有會席料理「雛菊」每套1500元，「野菊」每套1800元，全套共6道菜色，提供饕客們豐富的鰻魚料理選擇。為慶祝「うなぎ四代目菊川」台北分店開幕，即日起至1月20日，凡點鰻魚定食、丼飯、會席料理系列，即招待220元飲品1杯，1月23日到1月29日點選鰻魚定食、丼飯、會席料理系列，則贈送220元飲品兌換券1張 。

天婦羅御膳。（橘焱胡同餐飲集團提供）

鰻魚料理方式概分關東、關西兩個流派，因蒲燒方式不同，又有「關東剖背、關西剖腹」說法，關東烤鰻先蒸再烤，蒸出多餘的油質，肉質較鬆軟，吃起來清爽；關西烤鰻以炭火直烤為主，全程火烤，表皮更酥脆，炭香味豐富。「うなぎ四代目菊川」為關西烤鰻代表，以特殊「名古屋型」鰻魚刀現殺處理鰻魚，刀子特別的角度和形狀，避免處理鰻魚時弄傷魚身，取出中間脊椎骨後，全程炭火直烤，利用師傅鑽研多年炭火經驗，控制火侯，逼出鰻魚本身油脂，不只能讓外皮酥脆、表皮Q彈，肉質更鬆軟，當油脂滴入炭火中，產生特殊的焦香氣，更加令人垂涎回味。