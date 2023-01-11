台南近來接連發生爐碴爭議、光電設置、學甲槍擊案及前經發局長陳凱凌涉貪遭收押等重大爭議，台南市議會國民黨團今天抨擊黃偉哲親上火線說明形同「避重就輕、粉飾太平」，如無心改善，1年後恐遭罷免。黃偉哲下午回應，尊重議員監督市政，但藍營議員所說與事實有很大偏差，覺得遺憾。

黃偉哲說，陳凱凌部分早在之前發現有異狀但無具體事證之下，即已主動移送，也沒有所謂如惡意放話者所稱「陳當副市長」等情事，爐碴部分也陸續要求業者清運，到現在也還沒有停，一直要求業者清運，這在賴前市長就要求清運，他任內也持續要求清運，目前為止，台南也是遭埋設爐碴的縣市當中，有清運的縣市。

他也說，許多人詬病的光電利益，問題出在因為資訊不透明，業者申請後在不知道進度下，可能讓人有上下其手的空間，因此他也要求把資訊公開透明，讓大家了解進度，也讓全民共同監督，這也是市府努力的目標。

黃偉哲強調，該偵辦的司法案件已經在偵辦，行政作為也已經有作為，他尊重議員的發言權，但對於不是政治、對立的攻擊，讓人遺憾。