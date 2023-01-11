台北一名退休上校擔任某社區的總幹事，負責收管理費，但他卻在民國104年至107年間，將多名住戶的管理費共217萬占為己有，甚至在社區張貼假的收支明細，住戶後來發現此事憤怒提告，法官依務侵占罪，判他有期徒刑1年8月，而還未償還的135萬3740元剩下金額，他則承諾每月5000元償還。

判決書指出，男子在民國100年8月間某日起至107年3月15日擔任北市某社區總幹事，負責收取管理費並支付公共費用，但他竟以偽造文書、業務侵占，在104年起至離職時，將多名住家、公司繳的管理費共217萬740元占為己有，且為掩飾犯行，他偽造社區收支明細表並張貼在社區。

法官認為男子不思以正當管道謀取財源，僅能以每月分期償還5千元彌補被害人之損失，考量犯後坦承犯行，目前已退休無業、退休前任軍職上校、已婚、與配偶同住、有1子未同住等生活狀況，依業務侵占罪，處有期徒刑1年8月，並沒收新臺幣壹135萬3740元。