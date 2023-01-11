本賽季開始之前，明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）被交易至東區球隊騎士，11日是他轉隊後首度回到效力5年的爵士主場，米契爾整場打下來沒有手軟，狂轟全場最高的46分，但即便米契爾繳出如此出色的發揮，騎士最終依然以114比116不敵爵士，戰績遭到同日取勝的七六人超車，落居東區第5。

米契爾來到騎士後沒有任何適應上的問題，與加蘭（Darius Garland）組成新生代後場雙槍，幫助騎士長時間佔領東區前4位置，而米契爾本季數據也相當出色，平均29.3分、投籃命中率48.9%、三分球命中率40.4%皆為職業生涯新高，上周面對公牛的比賽更是轟下個人新高的71分，是自湖人名將布萊恩（Kobe Bryant）上演81分神蹟後，NBA個人單場最高得分紀錄。

回到熟悉的爵士主場，米契爾的籃框如同大海般遼闊，全場出手27次命中14球，包括砍進7顆三分球，罰球線上11次出手全數命中，並有5籃板、6助攻及3次抄截。根據《ESPN Stats & Info》數據，米契爾對陣爵士的46分，創下了球員轉隊之後，客場面對老東家首戰的次高單場得分，僅次於1977-78年約翰威廉森（John Williamson）從溜馬身上砍下50分，約翰威廉森該季季中被交易至籃網，不久後在季末獲得與老東家對戰的機會。

Donovan Mitchell finished with 46 Pts in his return to Utah, but it wasn't enough to secure the win as the Jazz held on, 116-114.



Spida's 46 Pts are the 2nd-most in a player's 1st road game vs their former team, behind only John Williamson, who had 50 Pts at the Pacers in 1978. pic.twitter.com/nRtuOFFWzu — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 11, 2023

米契爾46分的表現仍不足以帶領騎士獲勝，因為爵士陣中也有亟欲向老東家證明自己的球員，克拉克生（Jordan Clarkson）攻下全隊最高的32分，外帶6籃板、4助攻的表現，本季手感火燙的馬爾卡寧（Lauri Markkanen）則是繳出25分、16籃板的雙十數據，帶領爵士2分險勝騎士，球隊目前以21勝23負位居西區第10名。