學生們坦承以3人100元車資搭乘白牌車。（苗栗監理站提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗監理站稽查人員10日偕同苗栗縣警察局，在苗栗火車站及苗栗農工附近，發現有白牌車違規載客，3名學生坦承以車資100元要從火車站搭到學校，監理站依法處罰駕駛10 萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4 個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4 個月。

監理站人員與警方昨天上午在苗栗火車站、苗栗農工附近稽查，並針對可疑車輛予以攔檢，發現一輛銀色自小客車載客3名學生至苗栗農工準備下車，經分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由苗栗火車站至苗栗農工付費車資3人100元。

現場依規定處罰駕駛10 萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照4 個月，及違規營業車輛吊扣汽車牌照4 個月。監理站指出，如此重罰不外乎是希望遏止白牌車攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，苗栗白牌車多在火車站及學校附近違規攬客，為維護運輸業市場的營運秩序，苗栗監理站仍持續不定期、不定點會同警方在轄內重要運輸場站或民眾檢舉白牌車出沒地點加強巡查。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。