無障礙及銀髮友善環境的旅遊需求遽增，縣府曾試辦無障礙旅遊團活動，希望提供暢遊花蓮旅遊行程。（縣府提供／資料照片）

花蓮縣府與東華大學觀光暨休息系合作推動「無障礙旅遊」規劃，由該系學生實地走訪全縣各鄉鎮市152個旅遊點，推薦出72個旅遊點，匯集成「花蓮無障礙旅遊誌」，提供無障礙旅遊點及遊程資訊，供民眾索取。

縣府觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府推動聯合國17項永續發展目標（SDGs），其中無障礙旅遊上是重要工作，盼讓民眾皆能體驗花蓮的友善旅遊環境及欣賞美麗的山海景緻。

這項計畫由縣府與東華大學產官學合作，由學生實地考察13鄉鎮市152個旅遊點，包含餐廳69間、旅宿32間、景點51個，將其中推薦的72個旅遊點製成「花蓮無障礙旅遊誌」。

花蓮無障礙旅遊誌以「花蓮縣既有公共建築物無障礙設施自主檢查表」為依據，在每一個旅遊點介紹中分別針對停車空間、平面空間、無障礙廁所、動線、公共空間等五大要項評分，並貼心提醒無障礙設施事項，還有提供無障礙自由行推薦行程、無障礙公車資訊及輔具租借據點等，方便民眾規劃遊程。

即日起可至花蓮旅遊服務中心、花蓮轉運站、身障團體相關協會及旅遊展覽索取，或至花蓮觀光資訊網及HyRead平台閱讀電子書（https://reurl.cc/DXkjxE）。

另外，縣府將在1月14日起至2月13日在南濱公園舉辦「花蓮太平洋燈會」，活動整體規劃及場地設施，適合安排無障礙旅遊，歡迎國內外遊客一同到花蓮享受最有年味的春節！