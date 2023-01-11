總統府頒授褒揚令緬懷及表彰交通部前部長、前交通大學校長郭南宏，陽明交大11日舉辦追思紀念會，由校長林奇宏代表宣讀褒揚令，並頒授給郭校長家屬，表彰郭南宏對教育、科學及交通運輸之貢獻，前行政院長毛治國、前經濟部部長張家祝等百名親友皆到場致意，場面溫馨莊嚴。

陽明交大指出，郭南宏是合校前交通大學第1任校長，奠定學校以電子資通訊為發展核心，積極開拓相關科技與管理領域的發展方向，後於蔣經國時期入閣擔任交通部長。郭南宏一路見證母校成長，是學校重要的掌舵者，並發掘校內人才如毛治國、張家祝等進入政府機關服務。

校方指出，在當年國營事業壟斷國內交通的時代下，郭南宏引進自由主義精神主張開放政策，帶動包含國際航線、高速公路、計程車與遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為津津樂道的「開放部長」，也是台灣交通政策與產業發展的重要推手。

今追思會上也播放郭南宏校長的生活記錄，眾人共同追憶這位有溫度、令人景仰的校長、部長，包括毛治國、張家祝、交大前校長鄧啟福、曾擔任國立師範大學校長的郭義雄，以及眾多親朋好友們也上台追憶及懷念與郭校長的過往。

前交大校長鄧啟福是郭南宏的同學，他以眾多生活小故事及待人處事態度，說明廉潔、平等已成為郭校長生活的一部分；另外，曾在郭南宏任內擔任教務長的郭義雄，也分享郭南宏是用人不疑、疑人不用的長官，給予行政團隊全權的信任。

前行政院長毛治國則見證並參與郭南宏被指派擔任交通部長的過程，他說在當時台灣發展轉捩點及大時代，郭南宏上任部長後，最主要的任務是解管制、執行開放政策，當初訂下的許多政策，除了為國家打下深厚基礎，影響也延續至今。

林奇宏則說，郭南宏校長在交通部長與國科會主委任期內，推動台南科學園區以及交通民營化的諸多重要政策，學校從1月7日布置追思堂迄今，已有不少師生校友前來緬懷，可見郭校長在大家心目中的地位，也相信郭校長會永遠留在每位陽明交大人的心中。