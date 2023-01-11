中檢檢察官張時嘉。（陳志賢攝）

嘉檢檢察官陳靜慧。（陳志賢攝）

新北檢檢察官陳詩詩。（陳志賢攝）

中檢主任檢察官詹益昌。（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥與得獎檢察官及其家人合影。（陳志賢攝）

1月11日是司法節，法務部特別於今天頒發檢察官最高榮譽的「法眼明察獎」給郭耿誠、陳詩詩、詹益昌、張時嘉、陳靜慧5名辦案績優的檢察官，5人在發表獲獎感言時，均感謝辦案團隊與家人的支持，其中詹益昌更一度哽咽，他感謝他生命中的2位偉大女性，妻子及母親的一路陪伴。

法務部長蔡清祥致詞時恭喜5位獲獎檢察官，從競爭激烈角逐中脫穎而出，非常不容易，法務部特別選在今天1月11日司法節來頒獎，深具意義，一方面除了肯定5人平時默默在工作崗位努力工作外，另方面也要藉這機會讓外界了解檢察官平時在各個領域打擊犯罪，守護公義、排除民怨，希望藉由這樣方式，將檢察官優異表現呈現給大家，讓大家多認識檢察官工作，希望大家能多給檢察官工作一些肯定及掌聲。

獲獎的5名檢察官，分別是1.偵辦2018年新北市烏來區山地原住民選區集團賄選，為史上最大宗的原住民賄選案的台北地檢署檢察官郭耿誠；2.偵辦館長槍擊案，並掃蕩竹聯幫寶和會的新北地檢署檢察官陳詩詩；3.首度在我經濟海域查獲陸籍抽砂船盜採案的台中地檢署主任檢察官詹益昌；4.偵辦蒙特內哥羅跨國詐騙案的台中地檢署檢察官張時嘉；5.偵辦博奕大亨陳盈助涉地下匯兌案的嘉義地檢署檢察官陳靜慧。

法務部為了今天的頒獎典禮，特別邀請5名獲獎檢察官的家人一同觀禮，共同感受獲獎喜悅及榮譽，希望檢察官家人感受到以擔任檢察官為榮，讓民眾感受有檢察官守護公義而安心，世間不再有民怨，百姓皆能安居樂業。

法務部為優秀檢察官設立的「法眼明察獎」，最早於2010年開始頒發，第一代法眼明察獎座，是請藝術大師康木祥以「生命」的概念作發想而創作，期許檢察官要透過明察秋毫的法眼，看清楚民怨之所在及事實的真相，全力打擊引發民怨案件。

由於上一代法眼明察獎座已全數頒發完畢，法務部再請康木祥大師設計，但這次獎座是以不鏽鋼材質製作，象徵檢察官能敏銳的觀察，收集、辨析及掌握證據，洞悉因果、明辨真理，成為維護世道人心的一線光明，讓犯罪者無所遁逃，被害人皆受守護。