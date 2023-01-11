連日來南部地區空品不良，屏縣環保局要求縣內砂石場加強每小時廠內防汙設備操作頻率。（屏縣環保局提供／林和生屏東傳真）

近日大陸冷氣團挾帶境外汙染物南下，加上本土污染物累積影響，導致南部地區呈現空品不良情形，屏東縣第一時間成立空汙防制指揮中心，兵分多路展開應變作業，除要求工廠進行汙染源降載或減排外，也查獲8件違法露天燃燒行為。

屏縣府環保局表示，已轉知各鄉鎮市公所及相關單位禁止使用吹葉機等製造空汙行為，此外，更結合環保署與上風處縣市共同加強空品不良應變及稽巡查作業，藉以減緩縣內空品不良情形。

為強化屏縣汙染源減量，環保局則通報縣內排放量前三十大固定汙染源，配合應變防制計畫進行自主減排或降載3％，並完成現場稽查25家工廠；轄內51家砂石場也加強每小時廠內防汙設備操作頻率。

在道路洗掃執行上，特別在縣內重點道路增加洗掃頻率，共執行189公里；近日也查核26場營建工地及疏濬工程，共查獲12輛車輛於空品不良期間有違規情形。

依據最新空品預報資料，11日仍受擴散條件較差且汙染物累積情形，空品仍呈現不良情形，屏縣府特別提醒敏感族群、老人、小孩等民眾，配合加強自我防護措施，近日外出務必配戴口罩。