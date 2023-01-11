民進黨今召開中常會，因為人數不足，改成談話會，對於黨內最近互批、找戰犯，北市議員王世堅批評前新竹市長林智堅，遭新竹市黨部呼籲開除王黨籍，據轉述，民進黨代理祕書長林鶴明會中提到，敗選迄今，從主席到每位黨公職都應該自我檢討，而這樣檢討是否有符合社會及支持者的期待。

據轉述，黨內人士也說重話，希望各個公職不要只會檢討別人，不會檢討自己。

此外，民進黨周日黨主席補選投票，由於是副總統賴清德同額競選，林鶴明鼓勵黨員要出來投票。中常委陳茂松會後也說，「儘量不要投的太難看，天氣好，盡量鼓勵大家出來投票」。

林鶴明表示，黨部也會宣傳、提醒大家投票，畢竟同額競選，一般來講，投票率不會太高，投票後，中央黨部會開記者會。而代理主席陳其邁與新任主席的交接及宣誓儀式，則會在下週三中執會後會舉辦。

陳茂松會後受訪表示，今天中常會沒有議題，就等下週新主席上任才會有議題。至於有談到內閣改組嗎？陳茂松笑說，「沒有啦、天威難測，不是我可以決定的」。

陳茂松也說，會中有談到禮拜天大家盡量出來投票，不要投的太難看，天氣好，盡量鼓勵大家出來投票。