《人民日報》用戶端11日報導，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，大陸國家移民管理機構自即日起，對韓國、日本公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國、日本公民赴中國大陸實行72／144小時過境免簽政策。

報導稱，中國放開新冠防控措施後，許多國家針對來自中國的旅客實施嚴格的入境措施。針對他國缺乏科學依據的政策，中國在1月10日開出反制第一槍——外交部連發「韓國、日本公民暫停赴華短期簽證」的通知，是針對他國在防疫政策中歧視中國公民的反擊令。

韓國政府1月10日對中國發出的反擊令表示遺憾。

1月10日，中國駐韓國大使館發佈通告稱，「自即日起，中國駐韓國使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。上述措施將視韓國對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。」

近日，韓國要求自中國的遊客在入境後一天內接受核酸檢測。從1月5日起，來自中國的旅客必須提供登機並抵達韓國前48小時內進行的核酸檢測陰性證明，還有24小時內的快篩檢測證明。抵達後，他們將進行另一次測試，持有短期簽證的人，將在一天內在特別指定的地點測試，韓國公民和居民將在其居住地隔離觀察。

中國新任外長秦剛1月9日與韓國外長朴振通電話，針對韓方近期對自中國大陸入境人員採取臨時限制措施表達關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。

但韓方沒有改變，仍詭辯稱，韓國政府加強自華入境防疫的措施有其科學、客觀的依據，韓方一直與國際社會公開透明地共用疫情資訊，也一直通過外交管道向中方傳達這一立場，今後將再次向中方傳達上述立場，繼續展開密切溝通。

於是，中國在1月10日根據對等原則採取以上措施。

中國發出的通知說的很明確，就是反擊針對中國人的歧視性入境政策。中國外交部發言人毛寧1月3日稱：「部分國家採取僅針對中國的入境限制措施缺乏科學依據，一些過度做法更讓人不能接受。」「我們對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。」

而在1月10日晚20點54分，中國駐日本大使館也發出類似通知，稱「自即日起，中國駐日本使領館暫停審發日本公民赴華普通簽證。何時恢復，請候通知。」

中國外交部發言人汪文斌1月10日主持例行記者會時表示，中方發布新冠病毒感染乙類乙管總體方案和中外人員往來暫行措施之後，少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，仍執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對並採取對等措施。再次呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應借機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響國家間正常的人員交往和交流合作。

2023年1月8日起，中國對新型冠狀病毒感染從乙類甲管調整為乙類乙管。這是自2020年初，中國對新冠病毒感染實施傳染病甲類防控措施三年之後，疫情防控政策進行的又一次重大調整。

大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，中國政府做出如此決定是有科學根據的，第一是病原體的致病力減弱。第二是在大多數人接種新冠疫苗後，中國人的主動免疫水準在明顯提升，高危人群的疫苗接種比例也達到了一定要求；第三是從用藥的手段、對重症救治的一些資源準備等等，從各方面綜合來看，可以進行防控級別調整。

目前，中國多個省市大部分人已度過新冠感染期，1月10日，中國人口大省河南省宣布，第一波感染高峰已平穩度過。