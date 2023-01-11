在歐盟提議讓美國大型科技公司承擔歐盟電信商的網路建設成本之時，據知情人士透露，歐盟執委會希望能夠先詢問科技巨頭和電信商，了解有關他們投資支出、雲端基礎建設的計畫。

德國電信、法國的Orange、西班牙電信、義大利電信，以及其它的歐洲大型電信營運商表示，歐盟這樣的動作，是希望進行公平的分配，因為最大的6家內容供應商，其占用的網路流量就超過半數。

谷歌、Netflix、Meta、亞馬遜，以及其它的科技巨頭說，此一想法相當於課徵網路流量稅，可能破壞公平對待所有使用者的中立性原則。

據了解，執委會將在下周啟動一項長篇幅問卷的諮詢工作，但時間點可能還會再變動。諮詢工作將持續約12周，直到執委會開始起草立法，之後歐盟國家和歐洲議會將反覆討論，才能正式成為法律。

這位消息人士說，歐盟執委會將會詢問大型科技公司和電信商，它們正在投資什麼，將如何演變，以及是否存在投資缺口。

他們將被要求就轉型到雲端的基礎設施，以及實現此一轉型所需的投資發表意見，因為監管機構希望爭論的焦點不僅僅是網路纜線和塔台方面的投資。

監管機構還希望瞭解大型科技公司與電信商之間的關係。