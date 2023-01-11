新泰塭仔圳市地重劃案目前正在施作箱涵工程，因此新莊中原路自新北大道往中環路方向將於下周一（16日）封閉，同時開通另條替代道路，維持雙向通行。新北地政局表示，目前塭仔圳以道路工程為首要重點，預計將於今年年底前優先完成多條道路，為重劃區道路交通系統打造基礎樣貌。

地政局提醒，下周一起，從新北大道若要銜接中原路，需留意提前25公尺右轉進入替代道路，施工單位也會提前在周邊主要道路懸掛宣導告示牌，改道一周內亦會派員在路口指揮交通。新闢的替代道路將畫設2車道，為通往新莊方向單向通行道路。

地政局局長汪禮國指出，塭仔圳重劃工程預計將於年底前優先完成多條道路，為重劃區道路交通系統打造出基礎樣貌，為配合整體施工需求，去年至今也已先後完成多條重要替代道路，提供周邊區域更友善便捷的交通環境。

此外，區內亦有多項開挖整地工程正在進行中，將持續有相關改道與替代道路訊息，請民眾多留意新北市政府官網的機關新聞、新北地政局臉書粉絲專頁貼文消息。