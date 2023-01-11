日本首相岸田文雄今天會晤義大利總理梅洛尼，雙方確認兩國關係提升到戰略夥伴關係層次，在政治、工業、技術和文化領域進行合作交流，每年金額達120億歐元。

這是岸田文雄繼去年5月後第二次訪問義大利，他與梅洛尼（Giorgia Meloni）在總理府基吉宮（Palazzo Chigi）會晤時，說明日本今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國的主題和議程。G7預計5月在廣島市舉辦。

Rai News 24電視台報導，雙方確認各領域間的交流合作每年將達120億歐元，兩國關係提升到戰略夥伴關係層次。雙方除了確保對烏克蘭的所有支援外，也就日本提出的一些優先合作事項進行討論。

梅洛尼與岸田會後發表聯合新聞稿。梅洛尼表示，雙方同意將關係提升到戰略夥伴關係層次，這是加深各層面接觸的重要一步，啟動外交和國防雙邊協商機制。另外，在符合雙方共同利益的條件下，加強不同領域的交流，例如文化領域，就電影聯合製作達成協定。

梅洛尼表示，兩國都支持烏克蘭反對俄羅斯的戰爭侵略，共同致力維護國際秩序、加強經濟安全、應對氣候變化等。岸田回應說，兩國對俄羅斯祭出制裁、支持烏克蘭，共同努力實現能源和糧食安全，並討論與印太地區有關的問題。

「今日羅馬」（Roma Today）報導，梅洛尼在結束會晤後說：「義大利和日本在政治、工業、技術和文化領域間的夥伴關係日益強大，這些領域間的價值每年達120億歐元。」

由於中國與北韓是印太地區重要議題，梅洛尼在會談中提及印太地區是具有戰略意義的地區，也是一個需要解決重大問題的地區。

報導指出，這是日本希望加強與西方盟國關係的另一個跡象，為其與中國在台灣議題上的潛在衝突做準備。岸田訪歐正值與中國關係緊張之際，從日本安全角度出發，岸田此行將與戰略盟友拉近關係，在抗衡中國方面獲得支援。

在法國、義大利之後，岸田將陸續造訪G7其他3國，包括英國、加拿大和美國，預計15日結束訪問歐美之行。（編輯：林憬屏）1120111