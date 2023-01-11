羊駝媽媽「小黑」與羊駝「白長襪」在園區一起生活。（柯宗緯翻攝）

新生山羌「仔仔」與媽媽一起進食。（柯宗緯翻攝）

壽山動物園農曆春節門票預約圖卡。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山新動物園運動去年底重新整建開園，迄今創下逾8萬人次參觀。春節期間不打烊，但現場未受票，今（11）日起開放門票預購，每天釋出5000張。觀光局長高閔琳透露，整建期間，先後迎接二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊等31隻動物寶寶出生，新面孔將陪伴遊客迎新春。

觀光局指出，新動物園運動整建期間，同仁和動物們也沒閒著，去年12月先是誕生羊駝家族，有羊駝寶寶「白拿鐵」及「白長襪」，後續有二趾樹懶、長鼻浣熊、沼林袋鼠、波爾羊、大羚羊、狐獴、絨鼠、黑肚綿羊、山羌、羊駝等31隻動物寶寶接連報到。

園方指出，這些新生寶寶們在保育員悉心照料及動物媽媽的陪伴下以「暴風般」速度成長，其中羊駝家族搶搭試營運熱潮，讓許多大小朋友在空橋上捕捉到新生羊駝，依偎在媽媽身旁的幸福畫面。

有小朋友好奇詢問園方「為什麼羊駝寶寶的毛色和媽媽不一樣？」園方也藉此教育，表述基因遺傳的多樣性，造成每隻羊駝的毛色或斑塊都不同，如羊駝「拿鐵」媽媽生下「白拿鐵」，另隻羊駝媽媽「小黑」生下「白長襪」，在頭上有一弧形的白毛像戴髮箍，雙腳的白毛彷彿穿上白襪。

保育員陳廣鴻昨日剛迎接黑肚綿羊新生兒，他提到，黑肚綿羊是群居性的動物，看綿羊群體一起活動還蠻有趣的，群體互助互動，是其他獨居型動物看不到的。

另名照顧羊駝的保育員吳雪枝笑說，羊駝是很可愛又溫馴的動物，有些還很親人，新生寶寶算是很好照顧的。至於「絨鼠媽媽」周潔如保育員提到，絨鼠是屬於比較嬌貴的動物，尤其剛出生的寶寶在飼養上，更須注重所處環境溫度及食物上溼度的控管。

高閔琳提醒，考量動物福祉及遊客入園的遊園品質，採用門票預購制，僅除夕1月21日當天休園外，年節期間不打烊。今日起開放農曆春節門票預購，每日釋出5000張於官網（https://kh-zoo.kcg.gov.tw）、ibon （https://reurl.cc/06moOo）及kkday（https://reurl.cc/85YOg7）三大購票管道。

另外，高閔琳也呼籲，考量壽山獼猴較多，來到園區的朋友一起遵守食物不外露、不提塑膠袋或紙袋、不邊走邊吃及戶外飲食，營造安全的人猴共存環境，同時也多利用大眾運輸工具抵達園區。