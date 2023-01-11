台北一名準新娘不滿男友家想辦流水席宴客，在網路上鬧得風波不斷，如今已確定退婚。沒想到準新娘表示，很多人覺得她貪錢、拜金，但「感情所受的傷是會影響一輩子、這是再多錢也治不好的a」；小姑則再度於臉書社團「匿名2公社」爆料，準新娘以精神、感情傷害損失為由，向哥哥索討150萬的分手費，不過沒過多久馬上刪文，隔天才再度PO文，強調「有關我這無緣嫂嫂的年紀，我這再澄清一下，確實是西元1997年生」。

準新娘責怪小姑公開房產登記一事，害600萬贊助費被收回。（翻攝自匿名2公社臉書）

準新娘自從曾任多年里長的公公要辦流水席宴客後，不斷在網路發文批評，卻被小姑爆出婚宴由公公全額負擔、禮金留給新人，另外還贊助600萬讓新人在台北買房，但女方在未告的情況下，竟想只出50萬就把房子登記在自己名下，消息曝光後公公收回贊助費，女方也因此決定退婚。

準新娘以精神、感情傷害損失為由，索討150萬。（翻攝自匿名2公社臉書）

沒想到準新娘事後再度PO文怒轟，公公說要給600萬買房又收回，「根本就是想騙我結婚的手段，這根詐騙集團有什麼不同？」還說很多人認為她貪錢、拜金，但「感情所受的傷是會影響一輩子、這是再多錢也治不好的a」。

小姑判斷準新娘索討的就是分手費。（翻攝自匿名2公社臉書）

小姑則分享和哥哥的對話內容，透露準新娘認為不結婚就等於要分手，索討150萬分手費用，跟男方說「那600萬就算了，但你必須賠償我精神、感情傷害損失」，讓小姑直呼這女人到底怎麼了；雖然小姑發文沒多久後馬上刪文，不過隔天再度PO出對話內容，強調「有關我這無緣嫂嫂的年紀，我這再澄清一下，她確實是西元1997年生⋯想說再不說清楚會讓人以為我是1986年生的勒」。