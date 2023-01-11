國安局長陳明通昨（10）日表示，他認為前新竹市長林智堅的論文抄襲案是冤案，引發討論。對此，國民黨立委賴士葆直言，只要陳明通不下台、不認抄襲，民進黨就會不斷地扣分，因此他「歡迎」陳繼續堅持林智堅案是冤案。

針對陳明通的冤案說，賴士葆今在臉書發文，反問若林智堅真的是冤案，那麼台大學倫會的專家學者、民進黨的檢討報告，以及支持台大學倫會判定的全台灣民眾也都錯了？

賴士葆痛批，陳明通在社會形象已經崩毀的情況下，卻仍自我感覺良好，「不知為何，總統蔡英文和他就是掩面無視、掩耳不聽輿論對於論文案的評價和觀感」，並諷刺，陳明通與蔡英文都有論文罩門，「好像一丘之貉，互相取暖」。

而對於有報導稱，陳明通繼續留任國安局長的理由，是因為他最了解兩岸事務與國安風險控管，賴士葆也怒嗆，這對人才濟濟的台灣是個很大的汙衊。

賴士葆直言，蔡英文在台大學倫會已判定林智堅論文抄襲的形況下，仍下令全黨力挺、為林智堅的論文戰清白，同時，陳明通和林兩人還堅持不認錯，「真的歹戲拖棚」，也調侃，站在政黨競爭的角度，陳明通不下台、不認抄襲，對民進黨而言就是不斷的扣分，因此他「歡迎」林智堅繼續談他的五星新竹經驗，陳明通繼續堅持論文案確定是冤案。