骨質疏鬆症被稱作「無聲的慢性殺手」，更被世界衛生組織（WHO）列為僅次於心血管疾病的全球第2大流行病，骨科醫師陳鈺泓指出，人體到了50歲以後，骨質就會開始不斷流失，讓人容易骨折，如果骨折的部位在髖部、脊椎，就有致命風險，因此建議大家及早保養，並分享4招預防妙招，包含補充鈣質、補充維生素D、充足運動和遠離菸酒。

陳鈺泓在臉書粉專發文指出，人體在50歲以後骨質開始不斷流失，骨質疏鬆會讓骨骼變薄且易碎，也容易骨折，其中髖部、脊椎、手腕骨折為大宗，但若是髖部和脊椎骨折，則會有致命風險。

不過陳鈺泓表示，骨質疏鬆在初期沒有明顯症狀，所以很容易被忽略，建議從年輕就開始養成良好習慣，才能有效延緩骨質流失速度，預防骨質疏鬆，他也列出了4招預防方法。

●補充鈣質

充足的鈣質可以鞏固骨本，平常可以多吃牛奶、優酪乳、優格、起司、吻仔魚、小魚乾等食物。

●補充維生素D

維生素D可以幫助鈣質吸收，只要每天曬太陽15分鐘，就是獲取維生素D最好的方法。

●充足運動

定期進行負重運動，讓骨骼與肌肉抗拒地心引力。

●遠離菸酒

菸酒會加快骨骼流失速度，每天3盎司（約88 cc）以上的酒精，就會造成骨密度降低，加快骨骼流失。

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