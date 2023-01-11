揮別疫情而導致的拖沓，首屆新加坡國際藝術博覽會（ART SG）12日起開始，參展畫廊逾150間，其中海外畫廊比例高達88.6％，被視為可與台灣的藝博會相互作用，台灣此次亦有耿畫廊、TKG＋、誠品畫廊、尊彩藝術中心、白石畫廊、谷公館、非畫廊、路由藝術等8家畫廊亦在參展名單之列。

作為亞洲重要的金融中心之一，又擁有稅制和鄰近新興市場的優勢，ART SG被視為在藝術市場中深具國際視野潛力，且近年來逐漸打開作為東南亞藝術與國際交流平台的可能。ART SG聯合創辦人任天晉就指出，新加坡藝博會為東南亞地區迄今甄選規格最高、規模最大的藝博會，勢必成為具國際影響的新平台，也試圖吸引新一代的年輕藏家。

作為參展畫廊之一，TKG＋認為東南亞藝術因殖民與解殖的歷史，經濟貿易的躍進與族群多元性的組成，在國際間建立起不亞於歐陸的南方視野，在東南亞藝術中也能一窺政治歷史的變革。此次參展TKG＋聚焦於藝術解殖的觀點，挑選了出身於緬甸的薩望翁・雍維、泰國的彌載映與台灣的邱承宏作為參展藝術家，希望提供具歷史厚度與脈絡性的回望，透過藝術家的家族史與國族間的關係，或透過藝術家細膩的感知，呈現藝術創作的南方敘事。

谷公館則以5位帶有人性色彩的藝術家作品，面對疫情後的世界，包括韋嘉2022年最新創作《秘密花園》與《春深遇無涯》；簡翊洪過去半年於泰國居住的點滴入畫；羅智信以蝸牛殼粉末作為礦物膠彩畫出蝸牛徐徐前行；吳俊勇既是中國水墨也像西方油畫，一系列名為《情書》的作品向上世紀的經典致敬；蔣勳則以自己的詩句交織成書法，成為筆墨印記。

誠品畫廊則由旅美藝術家「黃本蕊個展」打頭陣，透過她筆下的兔子「尼尼」（nini）為「後疫情」時代的人們帶來療癒的藝術旅程，她的創作反映了疫情下的生活百態，和疫情趨緩後人們期盼恢復自由，既嚮往又存在著不確定感的渴望，讓疫情時安定心靈的力量，也透過「尼尼」安撫人心。