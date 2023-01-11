民進黨籍台北市議員王世堅因引用錯誤的新竹市立棒球場工程款項支付數據，進而炮轟前市長林智堅，並引發黨內「網內互打」，還被揶揄應加入民眾黨。對此，高虹安11日表示，因為她的關係造成王世堅的困擾很不好意思，第一時間有透過友人希望能聯繫到他，表示自己的抱歉。

王世堅近日因新竹棒球場工程事件，引用了新竹市政府錯誤的數據，大力炮轟前市長林智堅，還指其是草包，引發新竹市綠營基層與多位黨籍議員不滿，黨部主委陳建名與議員劉康彥、楊玲宜甚至舉行記者會，要求黨中央開除王世堅黨籍，黨內的網內互打炮火猛烈。

對此事件，高虹安今天表示，不方便評論其他黨內的事務，但她認為，王世堅過去在地方服務、為民發聲、為公共利益而發聲的行為，這麼長時間屹立不搖，受到民眾支持，一定其來有自。

民進黨也沒有採納基層黨員的提議，表示民進黨也有他們的考量，不過對於她來說，比較不好意思因為她的關係造成王世堅的困擾，不管是立場的關係，或是其他黨內事務的關係造成這個問題，她也第一時間透過友人希望能聯繫到他，表示自己的歉意。

至於林智堅遭告的官司今天下午開庭，高虹安則表示，林前市長的論文案變成大家關心的焦點話題，台大、中華大學雙雙撒銷他的碩士學位後，他本身也處理救濟的事情，但目前教育部、科管局都沒有聽到後續相關的處理，包括余正煌本人的提告，相信他也是在捍衛自己的權利，林智堅前市長一定會如他的發文一樣，好好的面對他自己的爭議。