行政執行署宜蘭分署配合政府宣示酒駕零容忍政策，從去年12月20日到今天（11日）加強滯欠酒駕罰鍰案件執行，總計徵得547萬餘元，還查封土地、建物等，宜蘭分署盼能藉此遏止酒駕行為，保障民眾安全。

宜蘭分署表示，在執行過程中，有部分個案具有警惕與教育功能，如宜蘭縣李姓男子，5年內酒精濃度超標2次以上，被裁罰7萬3200元罰鍰，尚欠5萬2400元未繳，宜蘭分署收案後，李男對執行命令置若罔聞，直到宜蘭分署發文查封李男名下土地，才願抱款繳清。

另名基隆市吳姓男子積欠國庫28萬餘元罰款，宜蘭分署對吳男祭出強制扣薪手段，吳男才趕緊透過任職的公司，表示願意乖乖分期繳納。專案期間，宜蘭分署總計徵起547萬3476元，共計查封義務人土地136筆、建物12間、汽車1輛。

宜蘭分署表示，因酒駕遭交通監理裁決機關裁處罰鍰，如不繳納，案件將移送各執行分署強制執行，切勿心存僥倖或置之不理，如無法一次清償，請主動聯繫各執行分署洽詢分期事宜，以免愛車、存款、薪水、甚至不動產遭查扣。

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