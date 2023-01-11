觀察者網報導，韓國政府近日持續採取針對大陸旅客的歧視性入境限制措施，大陸駐韓國使館10日宣布即日起暫停簽發韓國公民赴大陸短期簽證。韓聯社11日報導稱，中韓互停短期簽證意味著韓國旅遊復甦被再次按下暫停鍵，企業經營活動恐受衝擊。目前，韓國旅行社、航空公司、免稅店和化妝品等行業均憂心忡忡，密切關注相關情況。

韓國國務總理韓悳洙10日回應稱，韓方並不將大陸停辦韓國公民赴中短期簽證一事視為報復措施。但韓國中央防疫對策本部官員11日稱，韓方針對中國旅客設限「經過深思熟慮」，將繼續執行。

同日，大陸駐日本使領館暫停審發日本公民赴中普通簽證的消息在日本引發高度關注。日本共同社稱，日本外相林芳正11日表示「深感遺憾」，日本旅遊業官員則感到擔憂。

韓國旅遊界人士表示，赴中旅遊產品的日程和線路等早已成形，但由於往返兩國的航班未恢復至疫前水準，加上韓國政府收緊對自中入境旅客的防疫措施，目前各大旅行社仍未推出已經準備好的旅遊產品。

不過，韓國哈拿旅行社方面表示，受若因此影響中韓兩國和平友好的大局，將不利於旅遊重啟，未來前景也不會樂觀。模德旅行社相關人士表示，原計畫重啟旅遊產品銷售，受韓國加大自中國旅客入境防控措施影響被迫中斷，如今可謂是雪上加霜。

韓聯社稱，預計主要辦理商務簽證的旅行社將遭受更大的打擊。

韓國模德旅行社方面表示，以前有企業邀請函即可遞簽，但現在必須出具中方邀請函，而獲得邀請函相當於「天上摘星」，商務簽實屬「癡心妄想」。Redcap Tour旅行社表示，10日去中國大使館遞商務簽的員工直接回了辦公室，僅當天一天需要辦理的簽證就有50多分。業界普遍認為，企業能做的有限，希望韓國政府部門盡快出面解決。

對現狀憂心忡忡的不僅是韓國旅行社，還有航空、免稅、化妝品等行業。

韓聯社指出，受疫情持續影響，中韓航線航班運力大幅下降，停發短期簽證措施短時間內不會有太大影響，但長期持續時恐將導致本年度工作計畫出現差池。與一般航空公司相比，低成本航企表現出更多擔憂。業界人士表示，各方對中韓航線恢復的期待有所回落，這將成為行業盈利復蘇的絆腳石。

免稅業行業預測，兩國政府採取的措施將導致業績復蘇推遲。相關人士表示，原本期待中國自由行遊客在第二、三季恢復，預計會進一步推遲。化妝品行業也表示，將密切關注中方的相關措施，以免當地生產和駐外人員出入境出現差池。

在11日的報導中，韓聯社還觀察到，一些在大陸韓企和以出口為導向中小企業也在密切關注相關情況。一名半導體行業人士解釋說，盡管大多數派遣員工持工作簽證，不會因此影響業務，但「如果兩國關係惡化，這種情況持續下去，可能會產生負面影響」。

新加坡《聯合早報》11日報導，在韓國首爾明洞區營業的商家希望政府不要限制中國旅客入境。49歲的崔大成在明洞售賣服飾等商品約30年，目前靠送餐維持生計。他說：「我不怕感染新冠……我們過得很艱難，我希望更多的中國人到來，政府不要限制他們入境，這樣我才有生意做。」

大陸國家移民管理局自2023年1月8日起有序恢復受理審批大陸公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，恢復辦理大陸居民旅遊、商務赴港簽證。

此後包括美國、印度、義大利、日本、韓國等國對中國旅客加增限制。其中，韓國2日起暫停簽發大陸公民赴韓短期簽證，暫停實施從大陸起飛的航班增班計畫，對於來自大陸的航班入境地將統一調整至仁川機場，並還要求自中入境人員提供陰性證明，入境後1天內須自費接受檢測。

與此同時，還有諸多入境韓國的大陸旅客在社交媒體爆料稱，大陸人入境韓國遭受不公待遇，包括入境程序繁瑣、被要求帶上黃色標識牌、還有被拉到「小黑屋」隔離的風險等等。

新加坡《聯合早報》11日稱，新冠疫情暴發前，大陸是全球最大的出境旅遊市場，大陸遊客每年在全球旅遊市場的消費高達2550億美元。三年前疫情暴發後，許多依賴旅遊業的企業和員工陷入經濟困境。

日本東京淺草區一家服裝店的銷售經理永山正樹告訴《聯合早報》，公司九成的員工會說英語，公司正考慮增聘會說中文的人手。