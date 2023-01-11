小孩子的童言童語讓人哭笑不得，一名女網友表示，女兒的國語考試造句其中一題為「沒想到......竟然」，豈料女兒竟寫「沒想到爸爸出軌了，媽媽竟然不知道。」讓她傻眼說「去學校學造句不是學造謠耶！小孩真的是破壞婚姻的兇手」，圖文讓逾5千名網友說，「說不定妳女兒寫的是真的」。

原PO今（11）日在臉書社團《爆廢公社公開版》指出，就讀國小女兒國語考試造句，其中一題題目為「沒想到......竟然」。她看到女兒在答案欄寫「沒想到爸爸出軌了，媽媽竟然不知道。」令她傻眼。

原PO的女兒造句令她哭笑不得。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO表示，「什麼造句不造，給我造這個？老師不知道會不會誤會什麼？我是不是要來發個不離婚聲明？」她接著說，「明明是讓孩子去學校學造句，不是去學造謠耶！還是女兒在暗示我什麼？」感嘆小孩果然是破壞婚姻最大兇手。

貼文曝光，吸引超過5千名網友關注，「案情有點不單純」、「老師一定狂冒冷汗」、「說不定妳的女兒寫的是真的」、「『欸害』！其實女兒知道真相了，媽媽真的完全不知道」、「女兒一定想說我都用造句暗示了，媽媽竟然還是不相信」、「搞不好是真的，只有妳認為女兒童言童語」。

留言中也有人開玩笑說，「會不會女兒其實要寫出櫃啊？」、「其實原本孩子要寫的不是出軌是出櫃」、「請問爸爸還在嗎？」、「為爸爸默哀3秒，一路好走」。