台北市議員王世堅近來針對新竹棒球場爭議批評新竹市前市長林智堅，黨內喊話開除黨籍。王世堅今天表示，他最不該向林智堅道歉，林智堅應該向整個社會道歉，怎麼王世堅向林智堅道歉，他激動怒吼「要求我跟林智堅道歉，never！over my dead body！」

對於新竹棒球場爭議，王世堅下午受訪表示，此時此刻，林智堅「惦惦」靜候調查就對了，還有人說王世堅應該要跟林智堅道歉，「錯！」假使前天引用新竹市長高虹安的數字不對，他跟民眾說對不起，當然民眾不包括網軍，但他最不該向林智堅道歉，林智堅應該向整個社會道歉，怎麼王世堅向林智堅道歉，莫名其妙，「我根本不認得他，我也沒見過他，此堅非彼堅啦，卡差不多欸啦！」

另外調查局新竹市站調查官余正煌指控林智堅抄襲論文，並向台北地院提起刑事自訴，北院今天下午將開庭行準備程序。林智堅的指導教授、國安局長陳明通針對抄襲案稱是冤案，王世堅酸說，什麼樣的老師就有什麼樣的學生，陳明通自己捫心自問，台大教授、學界學者們對這件事情已經看得非常清楚，陳明通自己的素行都有風聲，他點到這邊為止，因為國安重責大任在陳明通身上，「你自己好自為之」。

王世堅說，2024在即，社會都在看、期待民進黨改進、奮發圖強，如果黨一直糾結在林智堅、高虹安，這是敵人最願意看到的嘛，不要再糾結。他直言，背後有一股勢力，這些人硬要挺林智堅，那林智堅怎麼樣都是對，這是社會最看不過去的，「為什麼你們愛的人，怎麼做都可以，『歪勾』嘛欸賽，成何體統！」

余正煌昨意有所指發文怒嗆「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，王世堅對此表示，不知道余振煌有什麼委屈，要提告、調查，他們自己去申訴，但是黨的方向應該很清楚，應該擺脫這個泥淖，向社會大眾說明，黨就是主張民主多元、由下而上，每種聲音都應該出來檢討黨，該被檢討調查的人就閉嘴「惦惦」。

王世堅喊話，「不要因為你們有權勢、有資源、有媒體就可以糟蹋別人」，如果王世堅被開除，民進黨就都得救了嗎？社會問題就都解決嗎？很奇怪不是嗎，自己坦然接受，黨的機制該怎麼處理，他都不抗辯、都接受，但不是開除王世堅就解決問題，很無聊的問題。

王世堅提高音量激動重申，「要求我跟林智堅道歉，never！over my dead body！」有這麼扯的事情！講的人自己好好檢討吧！