簽署現場，花蓮DMAT隊員與消防局成員以智慧醫療行動短劇，呈現災害發生時，救災團隊如何與時間賽跑等，反應劑災時效。（慈濟醫院提供）

花蓮近年經歷地震、列車意外等重大災難，加上地形狹長醫療分布不均，災害搶救時備受考驗。花蓮縣災難醫療隊(DMAT)與慈濟醫院，今由縣長徐榛蔚與慈院人工智慧醫療創新發展中心副院長吳彬安簽署MOU合作備忘錄，災難醫療結合資訊化，成全台灣第一支邁入資訊化的災難醫療隊伍。

花蓮慈濟醫院副院長吳彬安說明，花蓮慈濟醫院成立人工智慧(AI)醫療創新發展中心，採用全球最先進AI系統，全力發展智慧醫療的宗旨與歷程，並且創全國之先與公部門合作，將資訊化運用於災害醫療中，也相當符合目前台灣對於醫學中心於韌性國家中扮演基礎關鍵角色的規劃。

花蓮縣消防局、8家急救責任醫院院長、副院長、急診室主任及護理長、衛生福利部東區緊急醫療應變中心執行長徐子恒、慈濟基金會、花蓮縣災難醫療隊組長與隊員，每一位都是花蓮緊急醫療及災害防救的醫療重要的代表。

徐榛蔚表示，0206地震後花蓮縣衛生局成立DMAT，是國內第二支隸屬公部門的災難醫療隊，4年多來與消防局特搜醫療組及救護組建立災害現場傷患處置模式，於前年0402太魯閣翻覆事故及去年0918玉里震災時都發揮極大的合作精神，加上慈濟體系強大後勤支援，合力搶救生命。

徐榛蔚指出，有賴花蓮慈濟醫院持續投入DMAT訓練之外，更以人工智慧醫療創新發展中心的專業支援花蓮縣災難醫療隊進一步資訊化，有助於DMAT平時管理、災時出隊、回報現場評估狀況，讓未來災害應變時能更及時掌握傷患搜救後，醫療救治的動向。