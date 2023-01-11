根據統計，中國大陸2022年人口數量，可能已經出現幾10年以來首次減少現象，部分學者認為，人口數走下坡影響一國甚劇不可不慎，而經濟成長就是其中之一。

人口統計專家指出，下周將公布的中國大陸去年新生兒數量，估只剩1000萬左右，除連7年減少外，可能是1949年新中國建立以來最少的一年。同時，這也比2021年1060萬還要更低。2021年在扣掉離世人數後，大陸嚴格講起來人口只有成長50萬而已。

萬一大陸日後人口降幅比預期要來得大，將會出現很多社會問題。例如，房地產可能會供過於求，在勞動力減少之下，若沒有另闢財源，將無法給予老年人基本生計保障，還有經濟成長動能也會跟著消失。

最重要的是，大陸的競爭力可能就無法超越美國，且人口紅利寶座，在今年可能就會被印度整碗捧去。新冠疫情這3年期間，許多國家生育率下滑，是因為沒辦法或者根本不敢去醫院。還有不知疫情何時結束下，許多生計出現問題的家庭，生兒育女的意願也就更加複雜化。

中國大陸現行人口結構還有另外一個問題，那就是1979年開始實施的一胎化政策，讓有傳統重男輕女觀念的大陸民眾，長期以來都偏好只生男的。結果，在40幾年後的現在，造成當地適婚女性比男性要少很多。即使2021年北京政府已開放三孩政策，都已難扭轉現今兩性數目明顯不均的現況。

亡羊補牢之下，有些地區已經開始實施育兒補貼政策，以跟香港北邊緊鄰的深圳來說，在當地孩童3歲以前，父母可以一次性最高拿走公家補助1萬人民幣之外，每年還可以領取額外3000人民幣。深圳當地新生兒生育率已連續4年下降。同時，自2015年以來，可生育適婚女性人數，更是減少8.7%。

調研單位龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）指出，中國大陸提高新生兒出生的措施做得太少也太慢。其實，大陸社會高齡化以及人口萎縮等，足以撼動經濟的議題已討論數年，但當真正付諸行動時沒想到已如此嚴重。

2019年時，聯合國還曾預估大陸人口，可能在2031年達到峰頂然後下滑。不過，2022年時聯合國又訂出修正值，提早9年左右，也就是在2022年初就會開始減少。同時，最晚在2050年前，大陸人口將再少1.1億人口，而最晚在2100年之前，人口估將僅剩下目前的一半左右，約7億。

彭博社預估，中國大陸從事勞動的人數降幅應會更大，從2021年近10億左右，到2050年只剩下6.5億。除非獎勵生育政策有立竿見影效果，否則人口一直減少將是長期經濟成長的致命傷之一。

天津南開大學認為，人口數目起起伏伏，可能需要幾年時間才能比較確定走勢。通常來說，人口一旦出現零成長之後，還要在過幾年才能確實已經出現萎縮。

瑞銀樂觀表示，即使大陸人口減少也不會立刻波及到經濟成長，因為社會勞動力可以從生產力較低的農產品移轉至其它產業，像是非農領域的勞動力，可能會因此增加。

瑞銀也指出，像是日本等一些人口老齡的國家，整體勞動力並沒有嚴重被侵蝕。相反地，許多當地退休的老人家又重回職場，還有一些家庭主婦也再度開始上班工作。

目前，中國大陸坐辦公室的白領階級，還是維持男性60歲或女性55歲，長達40幾年不變的退休規定，即使當地預期壽命已經調升至平均約78歲還是如此。相較之下，日本與台灣屆齡退休時間，要比中國大陸還要再晚個幾年左右。