大學學科能力測驗考試將於1月13日至15日登場，屏東考區設置包括屏東大學民生校區、屏東大學屏師校區及屏東女中共3個分區，依大學入學考試中心基金會規定，將於僅12日下午2時至4時開放試場，供考生於考前來熟悉試場。

屏東大學提醒，考生不要跑錯校區，且因應疫情，另設置輕症或無症狀確診居家照護考生應試居家照護分區，進入考區時，均須配合戴口罩。

屏東考區今年共86間試場、3019名考生，相關試場分配資料已公告於https://www.ceec.edu.tw/xmdoc/cont?xsmsid=0I363352927974766861＆sid=0M360674514707391309，請考生自行上網查詢。

屏大特別提醒，考試每日上午7時30分開放入校園，同學務必出示入場識別證及應試有效證件，包括國民身分證、附有照片的全民健保卡、居留證、護照、駕駛執照或中華民國身心障礙證明等六者之一的正本應試，學生證或沒有照片的健保卡是不行的。