高雄市大社區公所今天舉辦大社三寶意象推廣活動，市長陳其邁蒞臨啟動儀式，並推銷大社三寶牛奶、芭樂及蜜棗。(林雅惠攝)

高雄市大社區公所今天舉辦大社三寶意象推廣活動，市長陳其邁蒞臨啟動儀式，並推銷大社三寶牛奶、芭樂及蜜棗，現場試飲新鮮現打的芭樂牛奶，大啖新鮮多汁的大社蜜棗，隨後頒發大社區蜜棗品質評鑑給予得獎的棗農，感謝她們對農事的貢獻。

陳其邁也感謝大社農會在極端氣候的挑戰之下，與在地農民齊心協力，大社蜜棗和燕巢芭樂品質優良，看起來猶如小顆的青蘋果，高市府並持續在英國、法國、日本、新加坡推廣農特產，最近已成功銷售到韓國，他說，大社三寶包括棗子、芭樂和牛奶都非常有特色，做為年節禮品應景又大方，大力推薦給所有市民朋友。

高雄市政府近年來致力推動地方特色產業發展，運用在地社會資源，導入品牌概念，同時結合景點遊程吸引更多人潮造訪大社，也為農民創造收益，陳其邁指示農業局務必配合農會照顧農民，把價格穩定、打開通路，讓農民的收入增加。市府也與農會合作，配合宅配在過年前將大社最好吃的棗子賣到全台灣。

大社區公所表示，今年實體展售活動將於1月15日於觀音山大覺寺前廣場熱鬧舉辦，現場邀請農友與社區協會設攤推廣農特產和地方特色商品，並安排精彩社團表演與趣味互動，邀請民眾一起與兔逍遙遊大社。