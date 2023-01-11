小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」爭議不斷，之後又扯出她與老公宋先生的家暴案件；宋逸民今（11日）在臉書寫下近4000字長文，表示被傷得體無完膚，名譽全毁，決定把真相說出來。擔任藝起發光小組長的白家綺、吳東諺，也透過經紀公司發聲。

鳳凰藝能趙善意總經理表示，「其實，早在發送靜默的出埃及記聖經金句之後，白家綺夫婦就已經把一切交給神來安排，心情上已經平復，並且恢復工作的節奏。現在牧師願意把事情的始末，做一次的整體描述，白家綺也表達感謝知恩，希望從今往後能夠法律歸法律、家庭歸家庭，大家平安心平，度過虎年，迎接兔年，」

宋逸民今午發文，列出小甜甜6大謊言，「把她叫到辦公室罵30至40分鐘」、「說吳東諺白家綺是到警局去堵她」、「答應和老公和好」、「欺瞞其他人去報案驗傷」、「叫老公絕對不能出庭」、「謊稱警察已處理好，官司已平息」，並說手上握有簡訊、錄音等證據，只要小甜甜同意就會公開。

對於宋逸民的發文，正在拍戲的小甜甜請託經紀人回應，「感謝大家的關心，事情發展到現在，已經有太多謠言及不實的資訊，再次重申，這整件事情的起頭，不是我們挑起的，目前我們能做的，就是把這段婚姻關係，去做處理及面對，然而目前也已經進入司法程序，不再做任何發言，一切就給司法去處理，感謝大家！」