去年對許多汽車品牌來說是個充滿挑戰的一年，勞斯萊斯也不例外，但卻創下品牌有史以來最高銷售紀錄，於全球50個國家和地區交出6021台新車，比2021年增長8%。在118年的品牌歷史中，也是首次突破6000輛，且Bespoke高級客製化業務量也達歷史巔峰。市場對所有勞斯萊斯車型的需求仍十分強勁，確認訂單已持續擴展至2023年。

勞斯萊斯表示，去年幾乎所有地區銷量均呈現增長，其中，中東、亞太、美國和歐洲市場銷量同比增長尤為強勁。比銷量更重要的是，Bespoke業務量創下歷史新高。勞斯萊斯Bespoke，可謂將無限可能化為現實。為追求獨一無二的勞斯萊斯汽車，來自全球各地的客戶願意花額外的費用及時間，進行專屬客製化打造成自己心中的勞斯萊斯。

勞斯萊斯推出品牌有史以來首款純電動車型「Spectre」。（盛惟提供）

2022年美國市場銷量增長顯著，保持了勞斯萊斯全球最大的單一銷售區域地位。與此同時，幾乎所有市場的年銷量都較前一年有所提升。大中華區對勞斯萊斯具有至關重要的戰略意義，是勞斯萊斯第二大銷售區域。儘管歐洲面臨嚴重的地緣政治挑戰，但該區域2022年仍實現了銷量整體增長，英國、德國等多個市場的銷量均創下新的銷售紀錄。

今年1月適逢英國古德伍德勞斯萊斯之家成立20週年，從以往僅能提供單一車型、每日僅生產一輛車，到今日實現創紀錄銷量，這一轉變是遵循可持續增長、嚴謹管理與規劃、品牌成功重塑這一長期戰略的成果。特別是過去十年中，勞斯萊斯專注品牌和產品陣容的年輕化與持續改進，以滿足客戶不斷變化的需求、品味與流行趨勢。並保持了品牌固有的獨特性與稀有性。作為一家真正的奢侈品牌、一家以工藝為主導的公司，勞斯萊斯一如既往地代表工藝、技術、奢華與創意方面的最高水準。