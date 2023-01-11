啟英、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，連續16年自掏腰包頒贈弱勢學生春節獎學金，累計捐助款項達5890萬元，今年共有582名學子受惠，每人獲贈5000元紅包。其中，啟英高中進修部餐管科學生林仲秋，國中畢業後跟著哥哥在工地工作，未料大哥遭逢意外成為植物人，因先前和他有承諾要完成高中學業，每天下班再累也堅持到校，要把5000元紅包買尿布及生活必需品，減輕家中負擔。

林仲秋為花蓮縣布農族人，因為父親早逝，他從玉里國中畢業後，為減輕媽媽經濟負擔，放棄升學跟著2個哥哥到新北市的建築工地綁鋼筋，未料大哥遭逢車禍變成植物人，二哥則返回花蓮工作協助媽媽照顧大哥。

他說，現在自己留在桃園，白天從事物流工作每個月寄錢回家，下班後再到學校讀書，每天都覺得時間不夠用相當辛苦，但想到大哥就像爸爸，當初和他有承諾要完成高中學業，往後找工作才不會四處碰壁，所以每天再累再想睡，也會堅持到學校上課，希望大哥如果有一天清醒了，可以拿著自己的高中文憑向他炫耀。

治平高中薛玟玟數度榮獲全國中等學校田徑錦標賽鉛球、鐵餅冠軍，而她出身在歌仔戲世家，父母離異後媽媽一天要做4份工作撫養4個小孩，她說，媽媽想要在過年前幫她和弟弟買新衣服，但是錢不夠用，希望將這5000元與媽媽好好討論如何做應用。