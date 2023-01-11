傳出行政院長蘇貞昌今（11）日將會在與總統蔡英文的例會中遞出辭呈，並於本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，院長一職可能由前副總統陳建仁接棒，引發討論。對此，前立委郭正亮認為，別低估陳建仁，因為若他真的接任閣揆，除了會給人不一樣的感覺外，其民調也可能會與副總統賴清德相差不遠。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，他有接觸過陳建仁幾次，陳給他「滿客氣」、「不容易跟其他人對槓」的感覺。並且認為，與蘇貞昌的傲慢自大相比，陳建仁的溫暖形象一定會讓給外界不一樣感受。

然而，郭正亮話鋒一轉，指出陳建仁有對政務不能馬上上手的問題，因為他的經驗主要是在公衛和醫療方面、範圍比較窄，不像日前同樣被點名可能接閣揆的國安會祕書長顧立雄，因學習法律，對政務多少懂一些。郭正亮直言，這點陳建仁必須要惡補，也好奇，新任行政院祕書長的人選是誰，因為這個人要會很能幹。

郭正亮認為，不要低估陳建仁，若陳真的接任行政院長、且在滿一個月後進行民調，他的民調跟賴清德相比不會差太遠。同時，陳建仁還會有行政資源去進行縣市巡迴，給予政策、建設、統籌款等「禮物」。

而針對蘇貞昌是否今遞出辭呈，行政院發言人羅秉成僅稱，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇貞昌先前已表示過，待立院會期結束，就會和總統做討論，有任何結論都會對外說明。總統府發言人張惇涵則表示，內閣改組議題答案跟之前一樣，有定案就會報告，不用過度臆測。