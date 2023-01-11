高雄市教育局11日前進高雄六龜鄉舉行「2023年偏鄉弱勢學童寒冬送暖」，教育局與高雄市餐盒食品商業同業公會、各級學校家長會長協會、中小學校長協會與高雄市員工消費合作社等單位將年菜、紅包與福袋送到弱勢孩童手中，共嘉惠了410位學子。

捐贈儀式在六龜區寶來國中辦理，特別邀集財團法人陳期教育事務基金會理事長蔡皆悅率領名書法家到現場揮毫寫春聯，並結合寶來在地文化特色社區協會與人文關懷協會設攤展示，讓與會的貴賓感受不同於閩南文化的農曆春節。

今年教育局為偏鄉弱勢孩童準備的年菜相當豐富，除了有暖胃的枸杞雞燉人參與吉祥富貴如意年糕外，也少不了象徵「萬象更新」迎春八寶海鮮羹，還有經典白菜獅子頭、招財金元寶等佳餚。中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會還特別加碼1500罐米餅零食，讓偏鄉弱勢孩子在除夕團圓夜，與家人手足共享。

高雄市教育局主任祕書歐素雯表示，教育局致贈偏鄉弱勢孩子家庭年菜活動行之有年，感謝來自社會各界的溫暖支持，讓身處偏鄉的孩子感受更多關注與關懷，共創溫馨與詳和社會；活動感謝許多民間企業響應與善心人士贊助，寒冬時節關懷送暖，讓大眾一同發揮愛心，將關懷與善念幫助每個需要的家庭。