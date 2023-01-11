澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制11日下午召開新聞發布會，大陸民政部、商務部、國家郵政局相關司局負責人及中國疾控中心專家出席，針對輝瑞生產的Paxlovid未能通過談判進入醫保目錄，會不會對新冠用藥保障產生影響提問，大陸國家醫療保障局醫藥管理司副司長黃心宇表示，醫保局一直非常重視新冠用藥保障工作，2020年新冠疫情發生之初，就已經制定了兩個醫保政策，納入目錄內的支付範圍。隨著診療方案及時跟進，調整醫保藥品目錄範圍。

黃心宇表示，新冠治療用藥一直是高度關注的重點，2022年醫保目錄談判裡面有三款新冠治療用藥納入了談判範圍，其中包括輝瑞的Paxlovid，Paxlovid很遺憾沒有成功。不過不要過分擔心，就在上周醫保局剛剛制定了新冠乙類乙管之後優化治療費用醫療保障政策的通知，其中明確延續了現有的診療方案內目錄藥品醫保臨時支付的政策，現行支付到今年的3月31日，在此期間患者的用藥不會受到什麼影響。

此外，在醫保目錄裡面，像治療感冒、發燒對症治療的藥品有600多種，應該說參保人的用藥選擇比較豐富。醫保局也在高度關注新冠治療的研發進展，據了解近期有一些新冠治療的新藥陸續申報上市，相信隨著上市新藥的增加，患者臨床用藥的選擇和保障能力水準都將得到進一步的提升，醫保局將密切關注新冠用藥的價格水準情況，做好價格監測和管理，全力做好新冠費用的保障工作，著力減輕患者的負擔。