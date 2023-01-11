《怎麼辦家康》開播，觀眾直呼根本在整松本潤。（摘自松本潤IG）

日本天團「嵐」成員松本潤挑戰大河劇《怎麼辦家康》，飾演歷史名將德川家康，第一集播出後網笑瘋，直呼「根本就在整松本潤」，只見他一開始就在雨中狼狽逃亡，大喊「我怎麼這麼衰！」接著講述他原本愛玩娃娃，對背負的國家使命沒興趣，靠著一次過肩摔對決，娶得美嬌娘有村架純，首集光速描寫他倆結婚、生子過程，松本潤卻遇上戰火被迫站上第一線，老婆一聽聞老公只是負責送軍糧，鬆一口氣回，「你本來就懦弱愛哭，常掛著鼻涕。」他也沒有要掩飾自己不夠Man，連聲贊同回，「對啊對啊」，可說是老婆認證的小孬孬。

不過上火線後才發現，為了運送軍糧他依然得帶隊出征、攻打敵軍，他好不容易達成任務，卻遲遲等不到大軍持援，這時傳出他們的指揮官遭襲，被岡田准一飾演的織田信長砍頭殺害，松本潤得知消息後瑟瑟發抖，竟然還拔腿落跑。有趣的是，岡田准一騎馬進攻說的那句台詞，「給我等著，竹千代（德川家康的乳名），我可愛的小白兔！」企圖展現野狼吃小白兔的恐懼來襲，卻讓網友歪樓評論「太攻了」、「這是要搞官方CP的意思嗎？」岡田准一的帥度爆表，播出後更讓「岡田信長」關鍵字登上推特趨勢熱搜榜！該劇每週一晚間在Hami Video更新。

2023日劇男神集體回歸，還有多部精彩冬季日劇也都能在Hami Video影劇館收看，由妻夫木聰、藤原龍也搭檔松下奈緒的《Get Ready！》，講述白天看似平凡的甜點師，晚上竟化身天才執刀醫生執行秘密手術，這也是妻夫木聰暌違2年多回歸電視劇；夢幻雙男神合作還有《要是說了100萬次就好了》，佐藤健求婚井上真央前夕出意外，靈魂只有刑警松山研一能看見，譜出一段奇幻三人行人鬼戀，近來因《初戀》話題滿滿的佐藤健，也是暌違3年回歸小螢幕。

松重豐主演《孤獨的美食家2023跨年特別篇》一個人的美食越看越好吃；西島秀俊在《警視廳局外人》化身臭臉刑警追兇；傑尼斯男團「SMAP」成員草彅剛則在《陷阱戰爭》飾演彷若哈巴狗的國會議員秘書，卻因一次意外決心向議員復仇；日本奧斯卡影后安藤櫻主演《重啟人生》，則以科幻視角穿越過去重新活一次；月底將首播吉高由里子主演《星夜》，與人氣男星北村匠海共譜催淚聽障姊弟戀。