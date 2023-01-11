2022現金為王的投資策略還會是不敗金律嗎？摩根資產管理環球策略師林雅慧今天表示，2022年現金的表現明顯優於多數風險性與防禦性資產，但這情況在2023年不會持續。有鑑於聯準會的升息已近尾聲、多數股票已修正到歷史平均值以下、以及中國經濟將在今年重新開放，亞洲股市可望在今年享受到多元輪動的題材。另外，儘管企業獲利下修的狀況仍在持續，但美國股市的估值也來到相對合理的價位，所以投資人在今年反而要更要注意資產配置，透過債券部位掌握核心收益的同時，也要留意股票資產的投資機會。

林雅慧表示，FED利率今年H1就會觸頂。歷經去年的洗禮，債券資產現在的殖利率更高、估值更佳，隨著殖利率提升，債券市場相對於股票市場的吸引力也跟著提升；特別是在美國衰退風險日增，以及聯準會逐漸接近升息週期尾聲的情況下，倘若今年經濟前景惡化，公債殖利率就能獲得下跌的空間，價格就會出現上漲；倘若今年經濟前景好轉，與股票連動的投資等級債券與非投資等級債券，也有資本利得的機會。更重要的是，從長期投資的角度來看，債券殖利率的上揚就代表長期收益水準的提升。

林雅慧分析，包括歐洲（不含英國）、亞洲（不含日本）與新興市場的債券估值面都已低於15年平均，投資級與非投資等級債的利差也比長期平均更大。第二，雖然市場面臨衰退風險，但在經濟的恢復期間，風險性資產通常能提供較高的報酬。第三，股市的觸底時間通常領先經濟數據和獲利好轉，因此投資人應該準備分批布局風險性資產。