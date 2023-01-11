三商家購(2945)111年12月合併營收為1.19億元，月增3.11%，年增7.68%，三商家購表示，2023年春節將推出第3款應景金兔年包裝「福兔咖啡」及美廉社LINE FRIENDS明星兔年大吉特別版春節禮盒，提供顧客新穎的商品服務體驗，並規劃加碼引進逾百款進口零食、酒水等更平價、特別的差異化平輸商品，為營運添動能。

美廉社近年依據消費者市場變化，以市場數據及銷售狀況交叉分析，找出消費者需求缺口，利用第一、二季淡季時機，大規模調整門市品類，除增設蔬果、水產和肉品之販售外，並重新優化商品品類結構與陳列，耗費數月調整，與時俱進跟上消費者購物習性，第三季改裝作業以及品類優化階段性完成，跟上疫後國門解封新生活，顧客消費意願回升也促使門市單月營業額攀高，亦持續帶動來客數成長。

三商家購111年12月合併營收為1.19億元，月增3.11%，年增7.68%，累計2022年合併營收為141.83億元，年減2.79%。

三商家購表示，美廉社利用大數據分析顧客消費途徑，不斷優惠品類，精準找出消費需求缺口，美廉社跳脫柑仔店印象，除強化國際平輸商品採購力抗通膨危機，2022年第4季首次啟動國際IP聯名咖啡杯計畫，與國際IP韓國LINE FRIENDS推出節慶特別款咖啡包裝，總共推出二款，第一款「熊大兔兔愛在一起咖啡」，歡慶歲末佳節「熊大兔兔太愛你咖啡」，搭配12月全新口味「可可甜橘風味咖啡」，吸引熊大、兔兔的粉絲買單，2022年全台逾百間門市增美廉咖啡服務。

美廉社引進差國際平輸商品與一般零售通路做出差異化，市場反應絕佳，鄰里顧客逐漸發現美廉社豐富的平輸食品及酒水飲品，2022年通膨來臨，美廉社國際平輸商品力抗通膨銷售力驚人，受惠於年終購物節與四年一度的卡達世足運動賽事，相關國家啤酒、日韓零食銷售較去年同期成長近4成，消費者搶購的Haagen Dazs 460ML冰淇淋單年度銷售就破上萬罐。

展望2023年，三商家購表示，2023年春節將推出第3款應景金兔年包裝「福兔咖啡」及美廉社 LINE FRIENDS明星兔年大吉特別版春節禮盒，提供顧客新穎的商品服務體驗，並規劃加碼引進逾百款進口零食、酒水等更平價、特別的差異化平輸商品，為營運添動能。