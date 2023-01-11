歐盟的科學家在周二表示，歐洲在2022年經歷了有該天氣紀錄以來第二熱年度；氣候的變遷，導致極端的天氣，損害農作物收成，抽乾了河水，並造成成千上萬人死亡。

歐盟的哥白尼氣候變化服務(C3S)指出，在全球範圍，2022年也是全球第五大溫暖年。C3S的記錄可以追溯到1950年，但其它更長時間的資料搜集證實，2022年是自1850年以來世界第五熱的年份。C3S也表示，過去8年是全球最熱的8年。

C3S說，由於人為因素造成的結果，地球現在的氣溫，比前工業化時期平均高上1.2度。歐洲氣溫在過去30年上升的速度，是全球平均的兩倍多。

C3S副主任Samantha Burgess說：「我們正在經歷全球暖化的毀滅性結果」。Burgess在過去一直呼籲削減二氧化碳排放，適應不斷變化的氣候。

去年夏天也是歐洲創紀錄最熱的夏天，創新高紀錄的國家包括義大利、西班牙、克羅埃西亞。嚴厲的氣候造成2萬多人死亡。

從西班牙到斯洛維尼亞，乾熱天氣引發了猛烈的野火，導致歐盟和英國排放的溫室氣體，比過去15年的夏天都還要更多。

雨水稀少和天氣炎熱，引發大面積乾旱，初步分析認為，這是歐洲近500年來最嚴重的乾旱。低水位也導致德國萊茵河航運的延誤。

英國國家氣象局周三表示，英國在2022年經歷了有記錄以來最熱的一年。