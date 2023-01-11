外媒報導，巴菲特（Warren Buffet）對日本五大商社的投資可望竄起，成為波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）投資組合中的大贏家。這五家日本最大的貿易公司近幾年獲利停滯不前，但現在淨利可望創下歷史新高。

在其他投資人避之唯恐不及之際，巴菲特卻逆勢投資了一批日本公司，現在證明股神這次壓對了寶，這一段時間能源等大宗商品市場一片欣欣向榮，使這些日本商社的獲利創下新高，股價也隨之飆升。

巴菲特是三井物產的第三大股東，也是三菱商事、伊藤忠商事（Itochu Corp）、住友商事（Sumitomo Corp）和丸紅商事（Marubeni Corp）的主要投資人。報導指出，這五大日本貿易公司是去年通膨高漲下的贏家，本財年（截至2023年3月底）淨利總計將逼近3.9兆日圓（約294.9億美元），創下歷史新高。

此外，自巴菲特在2020年首次投資這些公司以來，三菱商事（Mitsubishi Corp）和三井物產（Mitsui & Co.）股價已分別上漲100%和130%。

去年底，波克夏·海瑟威披露已增持日本五大商社股份各逾1%，對這些公司的持股比達到約6.5%，以目前匯率估算，約相當於120億美元。