捲入林智堅論文抄襲案的余正煌調查官，11日委由律師出庭陳述自訴意見；吳俊達律師說，余是一默默無聞之調查局公務人員，卻因林智堅參選桃園市長無端捲入此一論文抄襲紛爭，余正煌才是受害者，因此透過提自訴來討回公道。

吳政達律師在法庭上說，台大學倫會已認定林智堅的碩士論文涉抄襲，律師也當庭提出比對表格，證明林的論文有「33段落」與余的論文類似，有些甚至用電腦複製剪貼貼上，連錯的都一模一樣。

律師說，余正煌原本不想牽扯其中，但去年7月20日林智堅為了挽救桃園市長告急選情，竟舉行記者會並提出不實之時間序列，誤導輿論風向及林的支持者，錯誤認定「余抄襲林的論文」，事涉余的人格清白及任職公務機關之權益，余迫於無奈，才決定委任律師表達「自己論文乃自行撰寫」。

律師說，本案余正煌是犯罪之被害人，不僅依法委任律師提出自訴，並提出論文被抄襲之證據，更有國立台灣大學認定「林智堅抄襲余的之碩士論文」為證，所提自訴完全符合刑事訴訟法規定，殆無疑義。