為使國人了解國軍官兵春節期間落實戰略整備、戮力守護家園的精實戰力，國防部今(11)邀訪媒體至天山營區參加「國軍112年春節加強戰備媒體邀訪」，由裝甲第564旅聯兵營進行「實兵對抗訓練」仿真實戰，而由中科院研發「旋翼型無人機」也在演訓中登場。

陸軍564旅今日進行春節加強戰備訓練，本次訓練是以模擬敵軍猝然以機降方式進行突擊，戰備部隊接獲命令後，首先由防空雷達、飛彈實施偵蒐暨防情傳遞及防空攔截任務，接續由監偵排運用「旋翼型無人機」針對第一線陣地實施偵查、回傳即時偵蒐影像、判明敵軍動態及主力位置。

後續由M1045拖式飛彈車對敵堅固工事射擊、CM22迫砲車實施攻擊前準備射擊；在M56渦輪發煙車掩護下，CM11戰車、CM33、CM34裝步戰鬥車對敵發起攻擊，最後由AH-1W攻擊直升機肅清敵方陣地、追擊敵軍。

旋翼型無人機由我中科院研發，去年底開始執行撥交，今日於裝甲564旅的演訓中是第一次公開、旋翼型無人機可耐風六級風，主要任務為城鎮及灘岸情監偵，導控半徑大於30公里、滯空時間大於一個小時，具備自主起降、雙機導控與即時影像傳輸等功能，可強化近海與岸陸地區（灘岸、空機降、城鎮等）戰術偵察與監視，並可介接國軍情傳系統。

對於新型無人機的使用，聯兵三營營長王凱倫中校表示，在在戰場監偵部分，可提前在數十公里外掌握最新狀況；至於擔任無人機操作手的遴選資格，王凱倫指出，要先考到民航局證書，經過軍校（指步訓部）做復訓，熟悉後才可擔任操作手。

無人機操作手、聯兵營火力聯監偵排副排長馬榕蔚士官長透露，旋翼型無人機的受訓期間約兩周，在結訓後回到部隊後，再利用操課時間持續做訓練，之後每兩年複訓一次。