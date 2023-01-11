大腦是人類重要的器官之一，但隨著年紀變大，大腦功能會逐漸退化。中醫師林舜穀提到，長者容易出現腦功能下降的狀況，平時可以透過按摩穴位改善，例如大拇指與食指間的靈骨穴和大白穴，有助維持認知功能，並分享10種護腦的食物。

中醫師林舜穀在臉書粉專發文表示，想確認大腦認知是否下降，可以透過記憶力、時間定向力、地點定向力做判斷，先說出3項物品，例如鉛筆、汽車、書，再請受試者重複並記住，接著詢問「今天的日期？」和「您現在哪裡？」最後重新詢問第1題的3項物品，若難以記住，再進行更進階評估，深入找出問題點。

林舜穀提到，認知功能下降可透過按摩穴位改善，按壓大拇指與食指間的「靈骨穴、大白穴」，可以使大腦保持清醒，幫助維持認知功能，或按壓位於額頭2側「頭維穴、懸顱穴」，有助增加判斷與決策功能，最後是耳朵上方「角孫穴、浮白穴」，刺激大腦兩側顳葉，顳葉內側有負責形成長期記憶的海馬迴，按摩穴位幫助維持記憶功能。

林舜穀說明，除了靠穴位改善大腦功能，還可多吃10種護腦食物，分別是綠色葉菜類、其他蔬菜類、堅果類、莓果類、豆類、全穀類、魚類、家禽類、橄欖油、少量紅酒，盡量少吃紅肉類、奶油及人造奶油、起士糕點甜點、油炸和速食食品，這5類食物容易傷腦。

林舜穀最後補充，平時要多曬太陽，有助保持清醒，減少混亂情緒與認知功能退化，或養成紀錄的習慣，口說、筆寫、眼看能強化對事情的記憶能力，還有養成採購前列好採購清單的習慣，並且定期整理櫥櫃，最後是進行有氧運動，大腦若出現低血氧，容易感覺昏昏沉沉，記憶力也會短暫下降，有氧運動可促進心肺功能，改善大腦功能。