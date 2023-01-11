36 PTS | 11 REB | 2 BLK



big performance from the big fella. vote @JoelEmbiid for NBA All-🌟: https://t.co/dy1hdG6pzF



🎥 presented by @palottery pic.twitter.com/4Qo3VVz83R — Philadelphia 76ers (@sixers) January 11, 2023

費城七六人11日回主場迎戰東區爐主活塞，全隊狂轟147分，中鋒恩比德（Joel Embiid）僅上場24分鐘就砍下36分，他20投12中，罰球11罰俱中。七六人後衛哈登（James Harden）同樣短短26分鐘即摘下個人「最速大三元」，包辦16分12籃板15助攻，終場147比116打爆活塞。

恩比德此戰改換髮型，原本他有比較獨特的爆炸頭，現在改成有點像是法式辮子頭的另一個獨特造型，恩比德笑說：「只是想做點變化而已。」改換髮型的恩比德同樣神勇，他本季場均33.5分，這已經是隊史單季最高平均得分的紀錄，先前是由傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）締造，恩比德如果保持狀態就有機會改寫紀錄。

張伯倫1965-66球季在七六人場均33.5分、24.6籃板，還在同一季留下單場22分25籃板21助攻的超級大三元，成為另一個隊史障礙。韋斯布魯克（Russell Westbrook）在2018-19球季在雷霆隊複製了一次，史上僅此兩人做到。

七六人此戰14人全數上陣，僅有尼恩（Georges Niang）投1中0未進帳分數，他們前一戰也在客場打垮活塞，哈登連續兩戰締造大三元。總教練瑞弗斯（Doc Rivers）表示他還在嘗試先發陣容，包含恩比德、哈登、馬克西（Tyrese Maxey）、塔克（PJ Tucker）、哈里斯（Tobias Harris），這是個很強的攻擊陣容，但還要多打幾場來測試。