陸軍一名上兵有線電作業兵為了在基地普測時取得合格成績，竟然找同連弟兄互換迷彩服頂替應試，事件經班長通報後才曝光；法官依犯共同犯使公務員登載不實罪，各判處2人拘役30日，可易科罰金。

據判決書指出，阿文（化名）為前陸軍第八軍團砲兵某營部連上兵有線電作業兵，阿章（化名）則為現同連上兵有線電架設兵，2021年7月19日在實施基地普測時，2人為求順利取得合格成績，竟至該營區廢棄加油站庫房後方，互相換穿繡有個人名字迷彩上衣，由阿文頂替阿章接受有線電學科測驗，取得成績66分，事後經該連通信班長獲報後，事情才曝光。

法官審酌2人案發時服軍職均具相當年資，對於服軍職應遵守之各項法令之規定應知之甚詳，其等為使受測成績更佳，行為確有不該；法官考量2人犯後始終坦承犯行，態度略見悔意，依犯共同犯使公務員登載不實罪，各判處2人拘役30日，可易科罰金。