因應電子產品外殼製造的低排碳鋼材需求高，中鋼公司鍍鋅鋼品SGCC RC12，使用廢鋼比率12％以上，繼前年取得UL 2809再生材料含量驗證後，去年再推出排碳量更低的鍍鋅鋼品SGCC RC20，使用廢鋼比率逾20％，除滿足下游客戶需求外，也展現中鋼落實ESG發展的優異成果。

中鋼提到，面對全球鋼鐵市場競爭及2050年碳中和的趨勢及挑戰，許多國際鋼廠預計推出低排碳鋼品，各國或區域經濟體亦將實施碳關稅，如歐盟「碳邊境調整機制」。而一貫作業鋼鐵廠是以鐵礦砂為主要原料，煉鐵製程產出的鐵水可適量提高廢鋼添加量來降低鋼品排碳強度，不過廢鋼同時也具有雜質含量高，以致無法滿足高品級鋼材性質要求的特性。

為兼顧生產高品質、低排碳的鋼品，中鋼致力開發及提升冶煉技術，經過生產及研發單位的攜手努力下，精進煉鋼製程原料管理，也突破關鍵瓶頸，建立有別以往的轉爐增用廢鋼冶煉方法，包括「煉鋼轉爐熱能補償」、「大量廢鋼快速熔化」及「二次精煉升溫」等，成功生產出高廢鋼占比的高品級低排碳鋼品。

中鋼指出，生產廢鋼占比12％的鍍鋅鋼品SGCC RC12，在前年取得UL 2809 驗證，去年銷售訂單量近9000公噸。而後，為因應客戶提出再生材料含量20％的鋼品需求，中鋼進一步向UL申請SGCC RC20驗證，除了要達到UL 2809標準外，更須符合UL白皮書、ISO 14021和EN 45557等國際標準對於再生材料的嚴格定義。

因此，中鋼嚴謹訂定廢鋼分類作業流程及追蹤管理等標準化制度，提交UL後於去年12月審查通過，鍍鋅鋼品SGCC RC20獲得UL美國總部正式授予UL 2809證書，象徵中鋼公司再次樹立實踐循環經濟的最佳典範。