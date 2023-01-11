OTT內容為王，在產業競爭白熱化下，遠傳(4904)深知IP投資已成目前市場主流，今(11)日宣布，攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業，合資成立米神國際，力拱優質本土內容，打造亞洲影視潮流中心。遠傳總經理井琪受訪表示，「既然要做，就要踩的深一點」，也等於宣告遠傳對於數位內容的態度不再只是單打獨鬥。隨著遠傳加入IP投資，象徵電信三雄在該領域都積極砸錢布局，換言之，儘管新電信三雄尚未完全拍板，卻早已悄悄另闢戰場。

遠傳本次攜手三大國際重量級團隊，合資組成「遠想原創股份有限公司」，旗下成立「米神國際股份有限公司」，包含由「偶像劇教母」柴智屏所領軍的的「群星瑞智」、深耕傳統藝術文化且擁有國際IP營運能力的「霹靂國際多媒體」，以及擁有國際級影視製作技術和設備的「宏達數位影業」，將致力於高品質的台灣影視內容製作及投資，並推動台灣影視內容。

井琪表示，IP投資已成目前市場主流，台灣影視產業目前在IP市場發展出很成功的商業模式。遠傳與合作夥伴聯手成立米神國際，善用各方專長，將以「打造IP」的策略方向，除了扶植本土影視產業創造出更多優質且多元內容，也更好掌握主流內容趨勢，讓用戶享受到精彩的影劇作品，同時期望將優質內容帶到世界舞台，讓台灣的影劇內容在海外占有重要的一席之地。

井琪表示，眼看全球影視內容平台Netflix積極全世界買片，所以瞄準全球影視內容的趨勢，遠傳2~3年前就計畫應該要投資一些拍片，本次攜手群星瑞智、霹靂國際多媒體、宏達數位影業合資成立米神國際，可以讓遠傳從單純投資拍片轉而加入內容製作領域，在產業也會更深入多元，不再只是買片，所以既然要做，就要踩的深一點，選擇一個打團體戰而非單打獨鬥的方式，當然，也有利於遠傳在服務數位也可以更深入。井琪強調，一旦有一個投資製作公司，就可以對內容更有幫助，也可更有利於推廣，對台灣影視產業做多一點點貢獻。

遠傳本次攜手三大團隊，合資組成「遠想原創股份有限公司」，旗下成立「米神國際股份有限公司」。營運細節上部份，遠傳占比遠想原創一半股權，初期資本額1.6億元，米神是遠想原創100%投資，米神本身除用外投的方式購入內容影片，自製部分，目前已經有3~4個案子在走，是一個雙向齊頭並進的營運模式，整體來說，今年第四季會有1~2部可以在市場推出。

其實電信業投資IP儼然是一大趨勢，中華電(2412)、台灣大(3045)均砸重金投資自家OTT平台內容，中華電有MOD，台灣大則是myVideo，如今遠傳也加入IP投資領域，如此看來，儘管新電信三雄尚未完全拍板，卻早已悄悄另闢戰場。