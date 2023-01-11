集邦科技統計，2022年全球電視面板出貨量達2.72億片，年增0.8％，但2023年全球政經環境仍陷入俄烏戰爭與高通膨的陰霾，經濟疲軟對於僅以消費性市場支撐的電視銷售造成衝擊，估計今年全球電視面板出貨量年減2.8％，為2.64億片。此外，2023年電視面板供需失衡的風險小於IT面板，由於電視面積大，能有效去化產能，若IT產能因供需失衡閒置過久，一旦回流至電視生產，將對電視面板市場帶來一定的影響。

2023年OLED面板在韓系面板廠2022年淡出LCD市場後，重心都往OLED靠攏，產品的豐富化對於出貨量有一定的助益。同時，目前三星電子對於三星顯示器所提供的QD OLED電視面板態度積極，預估2023年QD OLED電視面板出貨量有望因此年增26.5％，除有助於提升整體OLED電視面板出貨量年成長7.8％，也拉抬整體OLED面板在電視面板領域的出貨滲透率將微幅成長至3.1％。

反而LCD電視面板市場成熟且供應量較大，遭受經濟的衝擊也相對較為嚴重，預估LCD電視面板2023年出貨量年減3.1％，為2.56億片。

儘管整體需求量能保守，但航運物流費用逐漸回歸正常，加上超大尺寸電視面板報價現今已處非常甜蜜點，有利面板廠推動超大尺寸產品，TrendForce樂觀看待2023年LCD電視面板平均尺寸的增長，預估將有1.5吋的增加幅度，往50吋靠攏。

大陸面板廠2023年進一步將LCD電視面板市佔擴展至70.4％。其中，京東方、華星光電和惠科2023年仍是LCD電視面板出貨量前三大。台廠方面，群創(3481)受惠中電熊貓收斂38.5吋產品所帶來的訂單轉移，預估2023年市占率約14.1％；由於主力客戶訂單增長，友達(2409)市占率將略增加至5.2％。

樂金顯示器伴隨韓國P7工廠已於2022年12月進行最後生產，預估2023年LCD電視面板市占率將衰退至4.6％；日系面板廠夏普面臨日本產線產品需求疲軟，但廣州Gen10.5積極加入新產品，預估市占率5.7％。