熱鬧迎接兔年，台北花市將兩階段延長營運時間，方便市民採買，北市市場處表示，花市A館及B館將於1月17日凌晨0時起至1月21日除夕中午12時，連續108小時不打烊，年節居家裝飾花卉則推薦百合、菊花、銀柳。

市場處表示，為迎接兔年到來，台北花市將延長營業時間，第一階段於1月7日起，花市B館將延長營業至下午3時；第二階段花市A館及B館均於1月17日凌晨0時起至1月21日除夕中午12時，連續108小時不打烊，讓市民盡情選購花卉。

市場處分享，年節居家裝飾花卉推薦百合、菊花、銀柳等，「百合」花型碩大同時具有濃郁香氣，想要事業開春長紅，百事順利皆合意，百合花絕對是首選，「菊花」花色豔麗繽紛多樣，花型琳瑯滿目，是春節應景花卉中最受歡迎的百變之星，「銀柳」則與台語發音「銀兩」諧音相似，有著招財吉祥含意，廣受消費者喜愛。

市場處也說，台北花市除在A館2樓的資材區廣場，運用應景盆栽，展示各式春節常用花卉外，也於A館1樓南側廣場打造百合花海，運用數百支的百合打造百合花園，與市民一同熱鬧迎兔年。